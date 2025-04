Robo waifu nie będzie po achmedzie i nie będzie mieć brązowego dziecka. Jeszcze wynajdą sztuczną macicę to będę mieć piękną tradycyjną rodzinę z robo żoną oraz dzieckiem ze sztucznej macicy i będziemy tak szczęśliwie iść do parku razem z moją robowaifu i potomkiem a wokół te samotne julki z czokapikiem będą z zazdrością patrzeć na to co mogły mieć ale z własnej krótkowzroczności odrzuciły.