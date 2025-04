Fragment wypowiedzi o braku medyków, lekarzy i nauczycieli to konkretny XDD

Zaraz się okaże, że to pacjenci czy dzieciaki będą musiały znać ukraiński lub inny hiszpański, bo jakiś lewy nauczyciel i lekarz z kupionym na straganie dyplomem postanowił, że będzie uczył i leczyl nie znając dobrze języka polskiego XD



I nie, w takich poważnych zawodach biegłość polskiego obok sprawdzonego dyplomu to powinna być podstawa do wydania pozwolenia do pracy.