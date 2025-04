Zezwolenia na pracę =/= liczba imigrantów. Po pierwsze zezwolenie nie gwarantuje przyznania wizy. Po drugie, zezwolenie jest czasowe.

W razie wygaśnięcia zezwolenia cudzoziemiec, co do zasady, powinien opuścić Polskę.



Jeśli cudzoziemiec po wygaśnięciu zezwolenia dostał kolejne zezwolenie, to także się liczy w statystykach wydanych w kolejnym roku zezwoleń. Takie "przedłużenia" mogą stanowić większość wydawanych zezwoleń na pracę.