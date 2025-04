Oj tam, oj tam. To państwo jest przyjazne... obcemu kapitałowi i obcym stolicom. Im ma służyć. I ma walczyć z konkurencją do zasobów. A polscy przedsiębiorcy są konkurencją do zasobów takich jak pracownicy do taniej pracy i do wewnętrznego rynku zbytu.



To państwo z dykty i guano. Śmierdzi czego tylko się dotknąć. To państwo postkolonialne i ma dokładnie takie problemy - zeszmacone elity przyzwyczajone do służalczości wobec zagranicznego pana, aroganckie wobec współobywateli Pokaż całość