Wczoraj mi szwagier uświadomił, że na nieruchach nie ma podatku dochodowego jak kisisz beton 5 lat. Teraz to takie pitu pitu, bo na rynek wtórny wpada beton z 2019r. Korekta się zacznie jak te biznesmeny podliczą inflację ( inwestycja w beton za ubiegły rok to realnie -7%) i się okaże, że wychodzą po 5 latach na zero albo pod kreską i zaleją rynek betonem.