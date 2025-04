Gdzienigdzie już działały od zeszłego roku i pilotażowo były butelki po 10 gr były - to nosiłem. Teraz są po 5 gr to przestało się opłacać nosić, bo tak to chociaż jedna butelka wody gratis wychodziła przy zgrzewce xD A i tak nie przyjmują wszystkich butelek z produktów co ma Lidl w asortymencie, tylko marki własne. Kit z tym, że kupiłeś w Lidlu i spełnia kryteria co do pojemności opakowania. Poza tym Pokaż całość