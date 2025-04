Ale tendencyjny artykuł. A po komentarzach widać że wywołał emocje jakie miał wywołać.



Szkoda że nie napisali wprost że Bank Centralny będzie przynosił straty jeśli prowadzi działania antyinflacyjne i stabilizuje kurs złotego. Same straty mogą też wynikać z innej wyceny rezerw i to nie przekłada się na realne straty.



Jak dla mnie to nawet Glapa może kierować tą łajbą jeśli będzie to robił dobrze. Najlepiej to by było gdyby w ogóle kierował Pokaż całość