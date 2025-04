Byłem miesiąc temu, całkiem ładne miasto i bardzo dużo się zmieniło w ciągu ostatnich lat ale niestety to co się nie zmieniło to nadal totalny marazm gospodarczy a szczytem przedsiębiorczości jest otworzenie budy z kebabem. Do tego masa Sebiksów w czarnych BMW kupionych przez rodziców w towarzystwie Karyn niczym na Ukrainie albo w Rosji. Na plus napewno okolica, wszędzie lasy parki krajobrazowe jak ktoś lubi aktywności na powietrzu to wymarzone miejsce, tyle Pokaż całość