Prywatna opieka zdrowotna to żart. Jakiś Luxmed na podstawowe badania może i spoko ale coś poważniejszego chyba w życiu bym się nie zdecydował. Znajoma rodziła w prywatnym szpitalu, wszystko miało być tip top. Jak tylko pojawiły się komplikacje to do karteki i najszybciej jak to możliwe do państwowego bo tam przyjąć muszą. Prywatyzacja zysków a uspołecznianie strat.