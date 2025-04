Czekaj, czekaj, czy właśnie kowboj czacza Ceyrowski domaga się ochrony RODO z znienawidzonej UE na terenie USA wychwalanej przez niego jako ojczyzny wolności wszelakiej?

Ktoś wytłumaczy mi dlaczego ludzie tacy jak ten bosy kowboj albo inni wolnościowcy spod znak konfy domagają się wolności we wszelkich aspektach ale tylko do momentu kiedy ich to nie dotyczy?