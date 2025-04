To pokazuje jak bardzo bezzębnym tworem jest EBC i cała Unia Europejska. Raiffeisen powinien mieć co najmniej zamrożoną licencję na prowadzenie działalności bankowej za współpracę z putinowskim reżimem. Jeśli się nie da tego zrobić na poziomie całej EU to przynajmniej indywidualne rządy mogły by wycofać im zezwolenie na działalność. Aż takie trudne?