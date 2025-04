To po cholerę jest w takim razie ten zjazd awaryjny?

Trasa nieprzejezdna. To powinien być zasrany obowiązek właściciela autostrady by ten przejazd otworzyć.

Teraz rzucają się do Brauna że uwięził tą żydowską lekarkę-aborcjonistę, a tu właściciel autostrady analogicznie rości sobie prawo do uwięzienia kilkuset - kilka tys ludzi. Skoro jest wypadek uniemożliwiający świadczenie usługi to właściciel nie powinien dostać ani grosza - niech się dochodzi z ubezpieczycielami.