Ehhh, będą mieć problemy. Spory mandat, codzienne wizyty na komisariacie, zastraszanie, same problemy.



Za to policmajstery (w przeciwieństwie do opisanych wyżej właścicieli posesji) jakoś sobie poradzą, psycholog się znajdzie, koledzy z prokuratury nie pozwolą ich skrzywdzić.



Człowiek od razu czuje dobrze