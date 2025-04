Najbardziej bulwersuje to, że psiarski wie, że to audytor i dlatego tak się zachował (łagodniej) a zwykłego polaka-robaka by pewnie do suki wsadził i wywiózł na komendę czy gdzieś. Takim miernotom powinno się dać wilczy bilet do pracy w służbach i niech sam z własnej kieszeni płaci w sądzie za swoją głupotę. Wtedy, może coś się zmieni.