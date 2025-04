Dwóch dresiarzy siedzi na ławce przed blokiem. Jeden z nich opowiada wrażenia z filmu "Pasja":

- Naprawdę mocna rzecz. Dużo krwi. Prawdziwe kino akcji. Super film.

- No to pewnie niedługo nakręcą drugą część.

- Obawiam się, że nie. Na końcu filmu ginie główny bohater.

- No nie stary, tak się nie robi, teraz nie ma po co iść do kina. Zdradziłeś zakończenie i nie będzie efektu zaskoczenia.