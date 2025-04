Mamy jeszcze dużo rezerw prostych. W Niemczech pracuje 80% ludzi w wieku produkcyjnym, w Polsce ok. 60 %. I to mimo że w Polsce bezrobocie jest formalnie niższe o 1/3 ! Także mamy przeszło 1mln KRUSowców, którzy nic nie produkują na rynek, a mimo to nie są bezrobotnymi. Można by ich popędzić do pracy...