przypominam drogie wykopki że nie władza jest obecnie największym wrogiem tanich paliw a lokalne zmowy cenowe, dosłownie u mnie co powiat/co gminę jest TOTALNIE inna cena

wczoraj tankowałem diesla za 5.55 a od ponad tygodnia benzyne tankuje za 5.60



trzeba zrobić masowe pisma do uokik aby zajeli się krętaczami właścicielami stacji, nie było mnie dawno w warszawie ale słyszałem że podobno sztucznie pchają paliwa na 6.50 a do Płocka mają blisko xDDD Pokaż całość