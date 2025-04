To co proponuje spamer @ Wincencik ze portalu Astromaniak to lipa, która zniechęca ludzi do astronomii na starcie. Chińska lipa, plastikowe okulary, skrzypiący montaż. Lunetka szukacza ze swoją optyką to tani badziew z plastikowymi soczewkami jak z odpustu. Trzeba przyznać, że efekty są dostępne przy droższym sprzęcie i przy świadomości, że to co widzimy w okularze będzie czarno-białe.