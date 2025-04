Z jednej strony to naturalne miejsce, bo ma najdroższa do wybudowania rzecz... Linie przesyłowe. Ma także wykwalifikowaną kadrę ludzi.

Bełchatów nie ma natomiast jednej rzeczy bez której praca elektrowni atomowej może być utrudniona o ile nie niemożliwa...

Bełchatowowi brakuje wody do chłodzenia.

W pobliżu tej elektrowni przepływa tylko jedna mała rzeczka: Widawka. Co prawda nawet ona by wystarczyła do chłodzenia, ale problem w tym, że ta rzeczka jest w większości zasilana z Pokaż całość