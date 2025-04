Lasy państwowe?! Imię i nazwisko tego co wydawał decyzję. To konkretna osoba, a nie lasy państwowe. Dopóki nie będzie odpowiedzialności karnej urzędników, polityków i sędziów oraz parasola ochronnego nad niektórymi służbami to zawsze będzie wyglądać w ten sposób. Albo wszyscy są równi wobec prawa albo żyjemy jak teraz w państwie kastowym takim samym jak pajety, z których jest tyle śmiechu, a którzy technologicznie właśnie nas zjadają.