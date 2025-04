Ciekawa informacja pod dwoma względami. Po pierwsze - faktycznie, nieoczekiwana konfiguracja Układu gwiazdy - planeta. Ale inna sprawą jest obserwacja brązowych karłów. Przecież to w zasadzie nie świeci! A nawet - jasność takich gwiazd jest znikoma, w porównaniu do normalnych gwiazd. A my to widzimy!!!