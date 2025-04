Na początek to zakazać NGO dostawanie pieniędzy z zagranicy.

Zabronić osobom bycia w zarządzie więcej niż jednej NGO.

Zakazać urzędnikom i osobom pełniącym funkcje publiczne przynależności do NGO.

Ograniczyć NGO finansowanie z budżetu jedynie do 1% podatku.

Zakazać firmom wpłacac pieniądze na NGO.

Wprowadzić górny limit wynagrodzenia w NGO by przestały być pralnią pieniędzy i legalnym sposobem przyjmowania łapówek.