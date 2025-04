Typowy polski rolnik - widziałem to nie raz. Wody ma być dokładnie tyle ile sobie jaśnie pan w danej chwili życzy. Jak zalewa łąkę to kwik. Jak udrożni rów i za trzy miesiące ma suszę to znowu kwik i daj odszkodowanie. Niby to ludzie mający kontakt z naturą, a mam wrażenie, że w większości przypadków w ogóle jej nie rozumiejący.