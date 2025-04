zawsze byli jacyś antyszczepionkowcy, ale wiatr w żagle złapali dopiero na okoliczność covidu.



mi samemu do głowy by nie przyszło, by nie wierzyć w szczepionki jako takie (te które znane były od lat).



ale powiem wam że jeśli chodzi o covid to uważam że sprawa jest strasznie dęta. szczepionka robiona na wyścigi, a do tego zmieniająca się narracja: szczepieni nie chorują, szczepieni chorują ale lżej, szczepieni chorują tak samo jak wszyscy ale nie Pokaż całość