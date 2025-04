I to jest właśnie typowy beton w wojsku. Wystarczy, że masz kogoś na wyższym stopniu oficerskim i jako szeregowy możesz chodzić z głową w chmurach. Takich przypadków jest mnóstwo, niestety. Szacunek dla Wiesława Kukuły za reakcje ale to jedynie kropla w morzu jeżeli chodzi o patologie w wojsku. Brat żołnierz mówił, że wyróżniony na przysiędze został koleś który nie przeszedł badań psychologicznych no ale dziadek był generałem więc czemu nie?