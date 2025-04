Rzeszów znacznie droższy niż Łódź, Bydgoszcz, Toruń... "Miasto bez lasów" ładnie odjechało. Rozwój, młodzi ludzie - rozumiem, ale ciągle nie rozumiem takiej chęci do życia w Rzeszowie. No chyba że to kwestia dużej mniejszości Ukraińskiej czy Zachodniej (żołnierze), że jest po prostu ogromny popyt.