Mnie zawsze ciekawilo ze ludzi bulwersuja ceny mieszkan, ale juz nie ceny samochodow. Mieszkanie za 600 tysiecy to kosmiczna cena, ale 200 tysiecy za audi a4 ktore rozpadnie sie za 10 lat to juz spoko xD. Zeby nie bylo, bulwersuja mnie ceny mieszkan, ale ceny aut to mi korki wywalaja.