Bez energii elektrycznej nie możemy istnieć. I żadna ideologia tego nie zmieni. Prąd daje nam dzisiaj wszystko, czego potrzebujemy do przeżycia. Możemy dowolnie kłamać do czasu, do kiedy w gniazdkach jest prąd. Jak go zabraknie, to zamiast kłamstw będzie płacz.