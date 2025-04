Kierowca debil, co do tego nie ma wątpliwości, a co do pieszego to też ma obowiązek zachować szczególną ostrożność na przejściu, tutaj moim zdaniem tej ostrożności nie zachował ale miał szczęście, że nie był metr dalej jak zauważył wjeżdżającego w niego kierowce. Pamiętajcie, nikt nie zadba o wasze bezpieczeństwo tak jak wy sami, dlatego należy zawsze patrzeć przechodząc przez jezdnie w kierunku z którego może nadjechać idiota.