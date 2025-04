Ja tu tylko to zostawię:

Miałem w tamtym tygodniu panel ekspertów, do projektu B+R.

Na panelu ekspertów, może i nie było ekspertów z dziedziny, za to były pytania czy dysponuje zdjęciami biura, w którym będzie realizowany projekt. W przypływie szczerości kobieta powiedziała mi, że to po to aby określić czy będą tam zapełnione warunki dla ludzi na wózkach. Bo bez tego to nie ma szans na realizację ( ͡ ° ͜ ʖ Pokaż całość