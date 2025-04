Czy my mieszkamy w Mongolskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej?

Pokaż całość

Nie. W Bolackiej Republice Kartonowo-Chlewnej.Nazwa "Polska" jest dla picu - z tego samego powodu nasz zarząd (bo "rządem" tego nazwać nie idzie) mówi po polsku. Bo gdyby mówili jak należy - po niemiecku albo po rosyjsku - to by się zaraz bydło zbuntowało tak jak w przeszłości. Niektórzy potrafią wyciągać wnioski z historii - szkoda że robią to nasi konkurenci,