Mnie zastanawiało zawsze, odkąd byłem dzieckiem po c--j komuś w ogóle ciupaga. Ktoś przyjeżdża np. z Warszawy, idzie na stragan i kupuje se ciupagę. Potem z nią łazi po Krupówkach, pakuje do samochodu i jedzie do Warszawy. Następnie wraca do domu, wyjmuje pod blokiem walizki z auta i ciupagę i zanosi ją do domu. I co dalej? Czemu nie widziałem nigdy człowieka z ciupagą w Warszawie? Przecież powinno być ich względnie dużo. Pokaż całość