Skąd to ścierwo masowo ma numery telefonów tysięcy Polaków?



Tak, jak na mój numer telefonu w zasadzie nigdy żaden spam nie dzwonił, to teraz ja i bardzo wielu znajomych dostajemy masowo te telefony, nawet kilka razy w tygodniu.



To wygląda, jakby dosłownie wyciekła jakaś baza bezpośrednio od operatora.



I oczywiście za każdym razem z nowego numeru, że żadne aplikacje antyspamowe nie mają jeszcze tego w swoich bazach, więc nie blokują...