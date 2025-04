Najlepsze w tym wszystkim jest to że każdy słyszał co chcę Trump totalnie brak informacji o tym co ma zaoferować.

Trump chcę konkretne rzeczy w zamian za niezrozumiałą gwarancję bezpieczeństwa, lub coś w stylu: "My Amerykanie tam będziemy wydobywać surowce, połowę idzie do was a w zamian Putin was znowu nie zaatakuje (czysto teoretycznie).



USA chcę w skrócie rozkraść część Ukrainy póki jeszcze Rosja nie położyła na niej łapy.