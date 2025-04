Co jeżeli zamiast futurystycznych wizji przyszłości dostaniemy brutalne zderzenie się ze ścianą której nie przebijemy? Prędkości światła nie pokonamy, krzem już jest wyżyłowany do granic możliwości, odkrycia nowych cząstek elementarnych nie będziemy mogli wykorzystać w żaden sensowny sposób poza samą wiedzą. Czy tak bardzo różnimy się od średniowiecznych ludzi dzięki rozwiniętej technice? Nadal mamy te same pragnienia i uczucia. Co zmieni w naszych potomkach posiadanie szybszego smartfona i Internetu? Może pozbycie się Pokaż całość