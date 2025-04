Ostatnio widziałem reklamę w formie checkboxa sprawdzającego czy jesteś człowiekiem. Pomysłowość tych chujków od spamu nie ma granic.



A co do meritum: przypomina mi się sprawa izraelskiej firmy "Blue Security" - producenta dodatku do klientów poczty, który automatycznie odpowiadał na wszystkie spamy zapełniając formularze jakimiś bzdurami. Dodatek wydawał się błogosławieństwem w walce ze spamerami i zyskał ogromną popularność. Sam używałem.



I co się stało?



Twórcy tego programu musieli go zamknąć na skutek Pokaż całość