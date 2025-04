Wolaki jak co roku - narzekanie na Jarmarki, zaraz będzie narzekanie na ceny nad Bałtykiem, potem będzie narzekanie na ceny wyprawki szkolnej, potem narzekanie na Jarmarki Bożonarodzeniowe, potem na górali z Zakopanego, a na końcu na ceny u dentysty i innych usługodawców, bo przecież w gospodarce to ma być tak, że nizina ma pompowaną co roku pensję, a wszyscy inni będą redukować marzę i zyski by żyło się lepiej.