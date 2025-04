To jest tragedia i tu nie ma co umniejszać, ale nosz qrde mać, jak słucham rodziców o tym że nie chcieli go ubezwłasnowolnić to szczerze wtf. Bo rodzić to ma prawo, co?!? No nie, nie ma, bo to dorosły chłop jest. Jak oni to sobie wyobrażają, że każda pijaczka, każdy ćpun pójdzie i zacznie składać wnioski do urzędów, w banku w imieniu swoich dzieci, bo dzieci zawsze będą dziećmi? Rozumiem intencję, ale Pokaż całość