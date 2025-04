Mnie bardziej zastanawia, czy oni co 30 lat planują burzyć stary i stawiać nowy dworzec? Jaki to ma sens? Tyle się mówi, że na zachodzie są bogatsi bo nie musieli odbudowywać się po wojnach a jak my mamy kilka dekad spokoju to będziemy co chwilę burzyć i nowe stawiać?



Czy po prostu w starym nie mieści się kolejna galeria handlowa?