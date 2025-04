No cóż Politykom to nie przeszkadza bo polak jako mięso armatnie które ma opóźnić najazd na kilka dni nie potrzebuje niczego lepszego bo w końcu nie pożyje dość długo by poczuł efekty uboczne noszenia spleśniałych butów i gaci.



Ruskie wjadą kilka dni im zajmie przełamanie mięsne ściany z polskich poborowych i zobaczą, że nie ma co kraść bo w tym czasie jak użerali się z mięsną ścianą polaków to politycy wszystko rozkradli Pokaż całość