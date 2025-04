Trzeba dzwonić do Berlina. Niemcy to doświadczeni chemicy. Tutaj trzeba walczyć ze skażeniami oraz zanieczyszczeniem środowiska. Aby silnik 1.5 w benzynie emitował poniżej 80 gramów na kilometr czy hektar. Dzwońcie do BASFA. Tam od dekad mają doświadczenie xD