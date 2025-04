Anglicy, holendrzy i wiele innych "tolerancyjnych" narodów to rasiści. Nowe nie znam. Kto był w UK lub niektórych krajach na zachodzie, ten wie o czym mówię. Mokebe są very good, ale Słowianie to &#$*@^@ p o d ludzie i wszystko co najgorsze.



Rodzinie współczuję.