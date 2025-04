Te wszystkie próby forsowania kolejnych dopłat do kredytów (a właściwie jest to kasa dla banków i deweloperów) pokazują jaki stosunek mają do nas obywateli rządzący. Jesteśmy dla nich robactwem do zapiertalania, nabijania kay i siedzenia cicho ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )