No, ale w czym problem, w końcu Polacy kochają wolny rynek, korporacje i brak regulacji? To co, korporacja się mogła pomylić? Może jeszcze niby mieliby działać nieetycznie? Kierowaliby się zyskiem, a nie dobrem społeczeństwa? I co, niby ten rząd, którego najlepiej żeby nie było, bo świnie i złodzieje, miałby intereweniować i powstrzymywać tego typu korporacje? No niedorzeczne, komunizm! Tak jak jest jest super i niech w ogóle te dzieci zachipują jak Google Pokaż całość