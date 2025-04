I oni chcą jeszcze stopy obniżać...

A prawda jest taka, że to Glapiński u RPP jest w głównej mierze winny tej skali inflacji.

Wystarczyło podwyższać stopy na bieżąco powyżej inflacji jak zawsze to było robione. Może wtedy podskoczyła by do tych maks 10% i zaczęła by spadać, a dziś już była by w okolicy celu NBP.

No, ale prezes nakazywał inaczej...