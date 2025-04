gdyby nie dawali mandatów po kilka tysięcy stanowiące polowe ich wynagrodzenia nie było by łapówek bo można dać 1500 w łapę zamiast 3000 dla państwa...



ale to trzeba mieć mózg żeby podnieść mandaty do bardzo wysokich i doprowadzić do takiej sytuacji reperując budżet, gdyby mandaty nie były w ustawie budżetowej nie musieliby ich podnosić... ale pseudo profesorowie nie rozumieją ze to nieuchronność kary a nie jej wysokość jest skuteczna, tutaj jest pole Pokaż całość