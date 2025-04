Trump ma plan, aby osłabić wszystkich i zmusić firmy do przeprowadzki na kontynent. Tylko że te cła w zasadzie spowodują to, że produkcja się przeniesie, ale do Indii. Trump nie ufa ekonomistom i nie uczy się historii. Gdyby to robił, zdałby sobie sprawę, że cła działają bardzo często odwrotnie do zamierzonego skutku. Cła działają tylko w określonych przypadkach. Strzelanie na ślepo prowadzi do drożyzny, zaburzenie łańcuchów dostaw i zszarganą reputacją. Tak było Pokaż całość