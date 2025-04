BMI to wskaźnik pomocniczy, ale niezbyt ostry. Znacznie lepszym współczynnikiem jest poziom zawartości tłuszczu. No i ponownie - zachęcanie do "codziennej aktywności fizycznej" zamiast zmiany diety to kretynizm. Żeby spalić tysiąc kalorii trzeba biegać przez 90 minut. Co jest prostsze - biegąć tak codziennie czy nie jeść tyle?