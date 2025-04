Już od samego początku widać w jaka stronę to idzie. Dostał zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu za dźganie chłopaka w klatkę piersiową. A powinien dostać usiłowanie zabójstwa .

Nie łudźcie sie ze doczekacie się sprawiedliwości. Justicja jest to organizacja wspierającą obecny rząd w dużej mierze to dzieci sędziów z czasów PRL przefarbowanych na euroentuzjastów co to się im marzy europejska międzynarodówka i powrót do korzeni. Podobnie jest z prokuraturą w USA idziesz Pokaż całość