W 2023 roku w Polsce urodziło się 272 tysiące dzieci. W 2022 roku ONZ prognozowała, że taka liczba urodzeń wystąpi dopiero w 2055 roku. Dosadnie ilustruje to trendy demograficzne nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Co więcej, nie ma oznak, by sytuacja ta miała się poprawić.